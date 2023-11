"Now And Then": Letzter Beatles-Song kommt

John Lennon hatte "Now And Then" ursprünglich 1979, ein Jahr bevor er ermordet wurde, in seiner Wohnung im Dakota Building in New York City aufgenommen. Das Band stammt aus derselben Charge von Demos, die seine ehemaligen Bandkollegen genutzt hatten, um 1995 die Songs "Free As a Bird" und "Real Love" zu konstruieren. Die Demoaufnahmen hatte Lennons Witwe Yoko Ono 1994 an McCartney übergeben. Gemeinsam mit Starr und Harrison nahm er sich "Now And Then" kurz darauf im Rahmen der Arbeit an den "Anthology"-Projekten vor.