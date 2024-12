Wie stehts mit der Liebe? Bleiben Martin Gruber und Karin Bachmeier ein Paar?

Der Auftakt stimmt optimistisch. Dr. Martin Gruber, gespielt von Hans Sigl, übernachtet mit seiner Freundin Karin, gespielt von Hilde Dalik, am Kitzbüheler Horn in Schlafsäcken. Beide genießen den Sonnenaufgang und wirken sehr verliebt. Martin ist bereit für den nächsten Schritt.

Wie kommt das Equipment auf das Kitzbüheler Horn?

So hoch als möglich mit Autos und LKW. Für die letzten Höhenmeter braucht es bei Kälte und Nässe Muskelkraft für Kameras, Stative und Licht. Vorsicht ist geboten, denn niemand will in eines der Löcher treten, die in 1.800 Meter Höhe im Boden sind.