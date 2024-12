Nord Nord Mord: Schauspielerin Lilly Forgach ist tot

Die Theater- und Fernsehschauspielerin Lilly Forgach ist nach kurzer schwerer Krankheit in München gestorben. Das teilt ihre Agentin im Auftrag von Forgachs Ehemann und Familie ZDFheute mit. Nach einem Hirnschlag sei sie zwölf Wochen im Koma gelegen und am Sonntag friedlich eingeschlafen, schreibt die Familie auf Facebook.

In den nächsten Wochen wird Lilly Forgach in den ZDF-Produktionen "Rosenheim Cops" und "Nord Nord Mord" zu sehen sein. Ihre Auftritte werden Teil ihres Vermächtnisses sein.

Der "Nord Nord Mord"-Film mit der Verstorbenen wird ab 14. Dezember in der ZDF Mediathek zu sehen sein. Am 23. Dezember läuft er um 20:15 Uhr im ZDF. Bereits jetzt ist Forgach im ZDF-Film "Rufmord" als Kommissarin Martina Lechner zu sehen.

In "Rufmord" erfährt die junge Lehrerin Luisa Jobst eine Welle des Hasses, nachdem Nacktfotos von ihr auftauchen.

Die 58-Jährige ist bekannt aus Filmen und Serien wie "Himmel, Herrgott, Sakrament", "Servus Euer Ehren" oder "Watzmann ermittelt". Am Metropoltheater in München gehörte die gebürtige Regensburgerin zum Ensemble und spielte etwa in der Literaturadaption "Das achte Leben" nach einem Roman von Nino Haratischwili.