Berliner Fashion Week: Trends ist so ein hässliches Wort!

Dieser Tage sitzen sie wieder in den Berliner Cafés und U-Bahnen und man erkennt sie sofort: garantiert irgendwas mit Mode! Dieser Hauch (Nach-)Lässigkeit, gepaart mit Vintage und einer ordentlichen Berliner-Prise "Mir doch egal!".

Es ist Fashion Week in der Hauptstadt und das vermeintliche "Egal!" muss natürlich öffentlich und online zur Schau getragen werden. So schleppt sich die Modewoche schon seit Jahren zwischen belächelt werden und trotzdem hingehen von Kollektion zu Kollektion.

Aber welchen Stellenwert hat die Modewoche heute noch? Werden die Trends nicht längst ganz woanders gesetzt - auf der Straße oder in den sozialen Medien?

Wenn ich hier vor der Show spüre wie die Luft richtig brennt und das Adrenalin in mir und den Models hochsteigt, das ist schon was anderes, als wenn ich eine digitale Fashion-Präsentation mache.

Die Fashion Week als Plattform für Geschäfte

Mode-Designer Marcel Ostertag ist bereits seit Jahren ein fest verankerter Teil der Berliner Fashion Week. Zwei Mal im Jahr zeigt er seine Kollektionen in der Hauptstadt und für ihn hat die Modewoche zwei wichtige Aspekte: Zum einen ist der Laufsteg vor und hinter den Kulissen ein Treffpunkt für Kund*innen, Kolleg*innen und Journalist*innen; zum anderen ist die Fashion Week eine wichtige Plattform für Geschäfte. Die allermeisten Mode-Schöpfer*innen bekommen direkt nach der Show die ersten Bestellungen, verkaufen ihre Looks teilweise noch am Laufsteg.