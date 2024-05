Met Gala: Die besten Looks vom roten Teppich in New York

Es ist die wichtigste Party der Mode-Elite: Die Met Gala. In diesem Jahr tummelten sich zahlreiche Promis in ausgefallenen Outfits zum Motto: "The Garden of Time".

Met Gala: Die besten Looks vom roten Teppich

Motto "The Garden of Time"

Zendaya mit XXL-Robe Die Schauspielerin Zendaya bestach mit einer Riesen-Robe und einem mit Blumen besetzten Hut. Damit hatte sie das Motto der diesjährigen Met-Gala "The Garden of Time" perfekt umgesetzt. Quelle: dpa

Ein Abend der Stars ganz im Zeichen von Blumen, Tieren und Vintage-Couture: Bei der Gala des Metropolitan Museum of Art in New York haben sich am Montagabend zahlreiche Prominente auf dem grün-cremefarbenen Teppich präsentiert.

Der Dresscode in diesem Jahr lautete "The Garden of Time" ("Der Garten der Zeit") - inspiriert von der gleichnamigen Kurzgeschichte des englischen Schriftstellers J.G. Ballard aus dem Jahr 1962.

Met Gala: Blumen und zarte Töne

Gekleidet in einem dunklen Anzug, einem großen Hut und einem schwarzen Blumenstrauß in schwarzen Handschuhen betrat der puerto-ricanische Sänger Bad Bunny - einer der meistgestreamten Künstler der Welt - als einer der ersten die Stufen des prestigeträchtigen Museums. Er führte zusammen mit Schauspielerin Zendaya, Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez, Schauspieler Chris Hemsworth sowie Vogue-Chefredakteurin Anna Wintour durch den Abend.

Cardi B, die für ihre aufsehenerregende Met-Gala-Couture bekannt ist, enttäuschte auch bei ihrem Auftritt auf dem roten Teppich der Met Gala 2024 nicht. Quelle: Imago Images

Sie sei "so aufgeregt", wieder dabei zu sein, sagte Wintour. Mehr als ein Jahr lang hätten sie und ihr Team das Spektakel geplant - und planten derzeit schon den "Met Ball" 2025. "Das braucht wirklich immer einen Garten voller Zeit", sagte die in einen blumenbesetzten schwarzen Blazer gekleidete Wintour - in Anspielung auf den Dresscode.

Co-Gastgeberin Lopez erschien in einem goldenen Schmetterlings-Outfit. Es sei "wirklich eine Ehre", wenn Wintour anrufe und einlade, sagte Lopez.

Es ist eine wunderschöne Nacht mit so vielen verschiedenen Menschen - so eine Mischung bekommt man nicht oft. Jennifer Lopez, Schauspielerin und Musikerin

Promi-Reigen auf den Stufen des Metropolitan Museum of Art

Unter den Stars waren zudem unter anderem Venus und Serena Williams, Lea Michele, Greta Gerwig, Sienna Miller, Mindy Kaling, Sarah Jessica Parker, Gigi Hadid, Uma Thurman, Emily Ratajkowski, Jessica Biel, Adrien Brody, Demi Moore, Nicole Kidman, Ariana Grande, Dua Lipa, Camila Cabello - an deren Hand eine Eiswürfel-Tasche tropfend schmolz - Kylie Minogue, Jude Law, Meg Ryan, Pamela Anderson, Nicki Minaj, Cardi B., Brooklyn Beckham und Karlie Kloss.

Viele Stars konnten in ihren pompösen Roben kaum laufen - und waren sich einig, dass die Stufen hoch zum Eingang der Party im Metropolitan Museum vorbei an dutzenden Fotografen und Journalisten der schwierigste Teil des Abends sei. "Ich bin nicht entspannt", sagte die Schauspielerin Penélope Cruz. "Ich habe alberne Ängste, dass ich hinfalle auf den Stufen - was ja auch nicht das Ende der Welt wäre. Aber wenn man die Stufen hinter sich hat, dann kann man anfangen, sich zu entspannen."

Zendaya gleich zweimal auf den Stufen

Reality-Star Kim Kardashian schwärmte unterdessen von einer "magischen Nacht" und lobte ihre Familie, die unter anderem in Gestalt der Halbschwestern Kylie und Kendall Jenner sowie Mutter Kris Jenner ebenfalls anwesend war. "Dass wir immer alle eng beieinander sind, lässt uns nicht abheben." Sie sei so aufgeregt wieder bei der Met Gala zu sein, sagte Kris Jenner - Kendall Jenner ergänzte, sie freue sich vor allem darauf, "Freunde zu sehen und wie sie sich alle zurechtgemacht haben und den kreativen Prozess, den sie dabei durchlaufen".

Schauspielerin und Sängerin Zendaya auf dem roten Teppich der Met Gala 2024 in New York City Quelle: dpa

Den wohl außergewöhnlichsten Auftritt des Abends legte Zendaya hin, die die Stufen des Museums gleich zweimal hochschritt, erst in einer blau-grünen Robe zu Beginn des Star-Auflaufs, dann zum Abschluss noch einmal in Schwarz mit Blumenhut.

Laut der "New York Times" kostete ein Platz in diesem Jahr 75.000 Dollar (knapp 70.000 Euro) und ein ganzer Tisch 350.000 Dollar. Im vergangenen Jahr waren rund 22 Millionen Dollar zusammengekommen, als der Abend der Würdigung des 2019 verstorbenen Modeschöpfers Karl Lagerfeld gewidmet war - eine Rekordsumme. Traditionell findet die Met Gala am ersten Montag im Mai statt. Sie finanziert die Modeabteilung des Metropolitan Museums.

