Bilderserie

Haute Couture in Paris : So glamourös kleiden sich die Stars

von Astrid Henryson 26.01.2024 | 15:21 |

Gefärbte Brauen, wehende Schleppen, in Paris gibt es diese Woche nichts, was es nicht gibt auf und neben dem Laufsteg - die besten Looks der Haute-Couture-Schauen.