2022: "Layla", DJ Robin & Schürze

2021: "Bad Habits", Ed Sheeran

2020: "Savage Love (Laxed - Siren Beat)", Jawsh 685 & Jason Derulo

2019: "Señorita", Shawn Mendes & Camila Cabello

2018: "Bella Ciao (Hugel Remix)", El Profesor

2017: "Despacito", Luis Fonsi feat. Daddy Yankee

2016: "Don't Be So Shy (Filatov & Karas Remix)", Imany

2015: "Ain't Nobody (Loves Me Better)", Felix Jaehn feat. Jasmine Thompson

2014: "Prayer In C", Lilly Wood & The Prick

2013: "Wake Me Up", Avicii

2012: "I Follow Rivers (Magician Remix)", Lykke Li

2011: "Mr. Saxobeat", Alexandra Stan

2010: "We No Speak Americano", Yolanda Be Cool & Dcup

2009: "Jungle Drum", Emiliana Torrini

2008: "I Kissed A Girl", Katy Perry

2007: "Hamma!", Culcha Candela

2006: "Crazy", Gnarls Barkley

2005: "Maria", US5

2004: "Dragostea din tei", O-Zone

2003: "Ab in den Süden", Buddy vs. DJ The Wave