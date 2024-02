Bilderserie

Umzüge am Rhein : Rosenmontag in Köln, Düsseldorf und Mainz

12.02.2024 | 14:58 |

Rosenmontag in den Karnevalshochburgen am Rhein: Tausende feiern bei den Umzügen in Köln, Düsseldorf und Mainz. Die Politik hat viel Stoff für Spott geboten.