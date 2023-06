Nach 150 Konzerten in zehn Jahren und dabei mehr als 1,6 Millionen verkauften Tickets soll nun Schluss sein: Im kommenden Jahr will der US-Musiker Billy Joel (74) seine berühmte monatliche Auftrittsserie im Madison Square Garden in New York beenden. "Ich bin ziemlich verblüfft, dass es so lange gelaufen ist", sagte Joel bei einer Pressekonferenz in New York.