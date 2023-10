Bombendrohungen an mehreren Schulen

An mindestens sechs Schulen in Deutschland sind am Montag Drohungen eingegangen. Betroffen waren Schulen in den bayerischen Städten Augsburg und Regensburg, Karlsruhe in Baden-Württemberg, Solingen und Wuppertal in Nordrhein-Westfalen sowie in der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt. Für Hunderte Schülerinnen und Schüler fiel zu Wochenbeginn der Unterricht aus.