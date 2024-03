Brand in Seniorenheim in Bedburg-Hau: Tote und Verletzte

Eilmeldung

Bedburg-Hau am Niederrhein : Vier Tote bei Brand in Seniorenheim

04.03.2024 | 07:37 |

Das Feuer brach Polizeiangaben zufolge in der Nacht aus. In einem Seniorenheim in Bedburg-Hau in NRW sind bei einem Brand mehrere Menschen ums Leben gekommen.