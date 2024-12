Brenner in Österreich: Staugefahr ab 2025 durch Bauarbeiten

Die Brenner-Autobahn in Österreich wird zu einem Nadelöhr. Vom 1. Januar an wird der Verkehr über die 1,8 Kilometer lange Luegbrücke aus Sicherheitsgründen oft nur noch einspurig rollen.

Zweispuriger Verkehr an 180 Tagen geplant

Um den Verkehr über diesen Teilabschnitt möglichst oft flüssig zu halten , werde er 2025 an 180 genau definierten Tagen - nachzulesen in einem speziellen Fahrkalender - zweispurig sein. Dazu müsse der Schwerverkehr aufwendig in die Mitte der Fahrbahn umgeleitet werden. Asfinag-Sprecher Alexander Holzedl erklärt:

Der neue Brenner-Basistunnel für den Schienenverkehr soll zukünftig Staus auf dem Weg nach Italien verhindern. In Deutschland ist das Mega-Projekt jedoch in Verzug. Hinzu kommen Klagen von Anwohnern über die geplante Großbaustelle.

Lieferengpässe und Staus: Brenner belastet Logistik

Die Unsicherheit über die Lieferzeiten zwinge Firmen, von "Just-in-Time"-Lieferungen abzurücken und Lagerflächen zu nutzen, was zu höheren Preisen und Lieferengpässen führen könne, hieß es jüngst auf einer Fachtagung der IHK. Obendrein gibt es für den Lkw-Verkehr in Tirol nun in Fahrtrichtung Süden insgesamt 36 Tage mit Fahrverbot, in Fahrtrichtung Norden 21.