Die Stadt Genua erinnert in diesen Tagen mit zahlreichen Veranstaltungen an das Unglück vor fünf Jahren. Auch die katholische Kirche ist beteiligt. So feierte Genuas Erzbischof Marco Tasca am Montagmorgen eine Messe mit Betroffenen. Das Erzbistum rief alle Pfarreien auf, zum Zeitpunkt des Unglücks am Montag um 11.36 Uhr die Glocken zu läuten.