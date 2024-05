Guangdong: Schnellstraße in China eingestürzt - 19 Tote

Beim Einsturz einer Schnellstraße im Süden Chinas sind mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Wie der chinesische Staatssender CCTV berichtete, wurden zudem 30 Menschen zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Sie seien nicht in Lebensgefahr, hieß es.

Seit Tagen heftige Regenfälle

Das Unglück ereignete sich in der Provinz Guangdong. Nach Angaben der Behörden der Stadt Meizhou stürzte ein knapp 18 Meter langer Abschnitt der Autobahn in der Nacht ein. Insgesamt waren 18 Fahrzeuge betroffen. In der Region hatte es in den vergangenen Tagen heftig geregnet.