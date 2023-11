Die Produktionsfirma von Robert De Niro muss seiner Ex-Assistentin mehr als 1,2 Millionen Dollar (rund 1,1 Millionen Euro) Entschädigung zahlen. Die Summe sprach eine Jury in New York am Donnerstag (Ortszeit) Graham Chase Robinson zu, die elf Jahre für den Hollywoodstar gearbeitet hatte. Sie hatte geklagt, der Schauspieler habe ihr "stereotypisch weibliche" Aufgaben wie das Waschen seiner Bettwäsche und andere Hausarbeiten übertragen, während sie in anderer Position in dem Produktionsunternehmen arbeitete.