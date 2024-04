Ecstasy: Warum wird die Partydroge immer gefährlicher?

"Ich suche den Kick und will beim Drogennehmen meine Grenzen austesten", erzählt Drogen-Konsumentin Alice (Name geändert) in der Doku "Ecstasy: Das gefährliche Geschäft mit der Überdosis" für das ZDF-Format "Die Spur" . Alice nimmt seit einigen Jahren regelmäßig Ecstasy. Ihre Lieblings-Variante: Blue Punisher. Die Einnahme dieser Pille führte im vergangenen Jahr zum Tod einer 13-jährigen Konsumentin . Für den Rausch nimmt Alice die Risiken in Kauf. "Die geben genau den richtigen Mix zwischen Kick, Euphorie und Wachsein".