Früherer Intendant: ZDF trauert um Dieter Stolte

Dieter Stolte ist gestorben. 20 Jahre war er Intendant des ZDF - und hat den Sender maßgeblich geprägt. Für sein Lebenswerk erhielt er 1997 den International Emmy Award. 11.12.2023 | 14:39 min

Das ZDF trauert um Professor Dieter Stolte, der im Alter von 89 Jahren am 10. Dezember in Berlin gestorben ist. Von 1982 bis 2002 stand er als Intendant an der Spitze des Senders.