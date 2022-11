Dresden zählt für den weltbekannten Reiseführer "Lonely Planet" zu den angesagtesten Urlaubszielen 2023. In der am Mittwoch veröffentlichten Online-Liste "Best in Travel 2023" steht Sachsens Landeshauptstadt neben Metropolen wie Lima in Peru, Accra in Ghana, Montevideo in Uruguay sowie ganzen Staaten wie Guyana und Albanien.