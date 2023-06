New York: Tote bei Brand durch E-Bike-Akkus

In New York sind vier Menschen in einem durch Lithium-Batterien für Elektrofahrräder ausgelösten Feuer gestorben. Zwei weitere Menschen seien schwer verletzt worden, als das Feuer in der Nacht zum Dienstag in einem Geschäft zur Wartung von E-Bikes und Scootern ausgebrochen sei, teilte die Leiterin der New Yorker Brandschutzbehörde, Laura Kavanagh, vor Journalisten mit. Die Zahl derartiger Brände ist in den vergangenen Jahren in die Höhe geschnellt.