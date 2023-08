Offenbar waren sie so betrunken, dass sie dann nicht mehr wegkamen, wie die Pariser Staatsanwaltshaft mitteilte. Feuerwehrleute brachten die beiden Männer am Montagmorgen schließlich in Sicherheit. Sie wurden zur Anhörung in ein Kommissariat gebracht. Da vor Ort keinerlei Schäden festgestellt wurden, seien Ermittlungen "wegen Eindringens in einen historischen oder kulturellen Ort" ohne Strafauflagen eingestellt worden.