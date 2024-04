Geißeltierchen Cafeteria ist der "Einzeller des Jahres"

Nachgewiesen wurde die sonderbare Lebensform sogar in fast 8.400 Metern Meerestiefe, erläutert die Deutsche Gesellschaft für Protozoologie (Köln), die das Tierchen in diesem Jahr auf den Schild gehoben hat. Aber auch dicht unter der Oberfläche fühlt sich Cafeteria mit seinen zwei Geißeln offenkundig wohl. Ob das Wasser extrem salzig oder süß ist - mit beidem kann das Tierchen leben.

Name des Geißeltierchens entstand in einer Cafeteria

So kreativ der Name des Einzellers klingt, so einfach ist er erklärt. Die beiden Wissenschaftler Tom Fenchel (Dänemark) und David Patterson (Nordirland) standen in den 1980er Jahren vor der Aufgabe, neu entdeckten Geißeltierchen aus der Nähe des Öresunds Namen zu geben.