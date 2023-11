Die Feinde des Waldes | Terra-X-Kolumne

In der Terra-X-Kolumne auf ZDFheute beschäftigen sich ZDF-Wissenschaftsjournalistinnen und -journalisten wie Harald Lesch, Mirko Drotschmann und Jasmina Neudecker sowie Gastexpert*innen jeden Sonntag mit großen Fragen der Wissenschaft - und welche Antworten die Forschung auf die Herausforderungen unserer Zeit bietet.

Den einen Borkenkäfer gibt es nicht

Wenn es in Strömen regnet, dann veranstalten Bäume ein regelrechtes Saufgelage. Aber wie kommt das Wasser aus den Wurzeln hoch in die Blätter? 09.06.2017 | 4:29 min

Und bei der Kiefer, einem anderen Nadelbaum, dringt ein Pilz, der Diplodia pinea, über die Nadeln in das Gewebe der Kiefer ein. Nadeln und Holz verfärben sich und sterben ab.

Auch Laubbäume sind gefährdet

Also zum Herbstspaziergang lieber raus in den Laubwald? Es sei denn, dort finden wir vor allem Eschen. Denn das Eschentriebsterben, ebenfalls durch eine Pilzart verursacht, lässt die Bäume nach Befall innerhalb weniger Jahre absterben. Und schaut man auf die Buche, die wichtigste Laubbaumart in Deutschland, ist man wieder bei Borkenkäferarten.