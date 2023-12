Nach sechs Jahren: Als Kind entführter Brite taucht auf

Ein vor sechs Jahren in Spanien verschwundener Jugendlicher aus Großbritannien ist in Frankreich wieder aufgetaucht.

Ein seit sechs Jahren vermisster junger Brite ist überraschend in Frankreich aufgetaucht. Der heute 17 Jahre alte Alex Batty soll in Kürze zurück nach Großbritannien gebracht werden, wie ein Sprecher der britischen Polizei mitteilte. "Wir sind erleichtert und überglücklich", fügte er hinzu. Alex habe am Vorabend zum ersten Mal seit seinem Verschwinden mit seiner Großmutter gesprochen, die das Sorgerecht für den Jungen hat.