Klima-Debatte: Streit um 1,5-Grad-Aussage von Copernicus

Der Klimatologe Jochem Marotzke hat maßgeblich am Weltklimabericht IPCC mitgearbeitet. Er bezweifelt auch nicht, dass die Erderwärmung voranschreitet. Es gebe aber noch eine "natürliche Variabilität", etwa in Form des noch immer stattfindenden Wetterphänomens El Nino, das auf dieser Erwärmung "reite".

Marotzke wirft Copernicus-Veröffentlichung Aufmerksamkeitshascherei vor

Klimaforscher Mojib Latif hält das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, für unrealistisch - und kontraproduktiv: "Menschen geraten in Panik". Er fordert ein Umdenken. 25.11.2023 | 4:39 min

20-Jahresmittel der globalen Erwärmung noch nicht überschritten

In seinen Augen gehe es Copernicus "um Aufmerksamkeit". Auch wenn Copernicus in seiner Mitteilung sorgfältig den Bezug auf das Pariser Klimaziel vermeide, nehme seine Öffentlichkeitsarbeit ganz klar dieses Missverständnis billigend in Kauf, so der Institutsdirektor.