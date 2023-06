Nach den Vorfällen in Essen und Castrop-Rauxel zeigt die Polizei verstärkt Präsenz. Ein Sprecher der Polizei Recklinghausen sagte am Samstag, dass die Polizeistellen in beiden Städten "in einem engen Austausch" seien. Die "verstärkten Maßnahmen" würden in Castrop-Rauxel in den kommenden Tagen fortgesetzt, "weil wir zumindest davon ausgehen müssen, dass die sich möglicherweise noch mal treffen wollen", so der Sprecher.