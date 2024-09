Unglück auf der Ostsee: Estonia-Untergang vor 30 Jahren

Notruf mitten in der Nacht

Um die Verspätung einzuholen, fährt der Kapitän schneller, als es bei den Bedingungen angemessen wäre. Dieser Last kann das Bugvisier aber auf Dauer nicht standhalten und reißt nach vier Stunden ab. Wasser strömt ins Schiff, es gerät in Schräglage und beginnt zu sinken.

Für die wenigen Personen, die es an Deck geschafft haben, beginnt nun ein Überlebenskampf im eiskalten Wasser. Als die Rettungskräfte 40 Minuten später eintreffen, ist ein Großteil der Menschen an Bord bereits gestorben. Überleben werden 137.

Nach dem Untergang: Ermittlungen und Verschwörungstheorien

Dem offiziellen Untersuchungsbericht von 1997 zufolge war alleinig das abgerissene Bugvisier schuld am Untergang der Fähre. Auch Hendrik Dankowski, Ingenieur am Institut für Schiffbau und Maritime Technik an der Fachhochschule Kiel, geht von derselben Ursache aus. Er forscht seit 13 Jahren zur Estonia.