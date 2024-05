Deutsche Marine in Ostsee: "Präsenz und Abschreckung"

Ein Schiff der Marine bei einem Manöver an der NATO-Ostflanke.

Aus dem Grenzfluss Narva zu Estland sollen russische Grenzschützer in diesen Tagen mehrere Navigationsbojen entfernt haben. Estlands Regierungschefin Kaja Kallas wirft Moskau vor, Angst schüren zu wollen.

Wenige Tage zuvor hatte ein Gesetzesentwurf des Moskauer Verteidigungsministeriums für Unruhe gesorgt: Darin ging es um mögliche Verschiebungen der Seegrenzen im Osten des Finnischen Meerbusens sowie rund um die Exklave Kaliningrad. Das veranlasste Finnlands Außenministerin Elina Valtonen, Russland zu ermahnen, sich an die Konventionen der Vereinten Nationen zu halten und internationales Seerecht nicht zu verletzen.

Der Oberbefehlshaber der schwedischen Streitkräfte hat vor Russlands Machtambitionen in der Ostsee gewarnt. Er befürchtet russische Übergriffe - und Gefahren durch marode Öltanker.

Fast zeitgleich warnte der Oberbefehlshaber der schwedischen Streitkräfte Micael Byden vor russischen Machtambitionen in der Ostsee. Vor allem auf die Insel Gotland habe Putin ein Auge geworfen. "Die Ostsee darf nicht zu Putins Spielwiese werden, auf der er NATO-Mitglieder in Angst und Schrecken versetzt", sagte Byden in einem Interview für die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland.