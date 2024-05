Änderung der Seegrenzen: Moskaus "Nadelstiche" in der Ostsee

"Nadelstiche" in der Ostsee : Verschiebung der Seegrenzen: Was Moskau plant

von Jan Schneider 22.05.2024 | 14:27 |

Laut einem Dokument aus dem russischen Verteidigungsministerium will Moskau die Seegrenzen in der Ostsee verschieben. Was steckt hinter der Ankündigung?