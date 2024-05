Estland: Militär trainiert Jugendliche für den Kriegsfall

"Wir erhöhen gerade unsere Bereitschaft. Und das ist es, was alle tun müssen. Nicht nur hier in Estland, sondern alle anderen auch", so der estnische Verteidigungsminister Hanno Pevkur im Februar 2024. Der Militäretat des Landes überschreitet in diesem Jahr das Zwei-Prozent-Ziel der Nato, liegt bei 3,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das Land im Baltikum rüstet auf.H. Martin Reisner vom Verteidigungsministerium erklärt: "Es ist offensichtlich, dass wir mehr tun müssen." Deshalb investiere man nicht nur in die eigene Verteidigung, sondern auch in die der Ukraine . "Denn unser grundlegendes Verständnis ist, was auch immer in der Ukraine passiert, ist verbunden mit der europäischen Sicherheit und der der Nato."