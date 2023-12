Estlands Premierministerin Kallas: Angst vor Orbans Blockade

Ein paar Tage vor dem EU-Gipfel in Brüssel, auf dem über die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine entschieden werden soll, schlägt Estlands Premierministerin Kaja Kallas im Exklusiv-Interview mit ZDFheute ungewöhnlich deutlich Alarm.

Ich mache mir große Sorgen, was diesen EU-Gipfel betrifft.

"Ich hatte ein Telefonat mit Viktor Orban vor ein paar Tagen - aber ich muss ehrlich zugeben, dass ich nicht erfolgreich war in meinem Versuch, ihn zu überzeugen."

Kallas: Bis jetzt keine Kompromisslinien gefunden

Auch viele andere Staats- und Regierungschefs hätten bereits direkt mit dem ungarischen Premier Orban gesprochen, so Kallas. Man habe verstehen wollen, was das Hindernis genau sei und versucht, Kompromisslinien zu finden. "Bis jetzt sehe ich kein Licht am Ende des Tunnels."