Einheitliches Ladekabel in der EU kommt

USB-C-Anschluss bis 2024

In der EU verkaufte Mobiltelefone, Tablets und Kameras müssen spätestens Ende 2024 über einen USB-C-Anschluss verfügen, Laptops ab Frühjahr 2026. Die neuen Vorschriften nahm das Plenum in Straßburg mit 602 zu 13 Stimmen bei acht Enthaltungen an.