Extremregen in Sydney: Wohnviertel unter Wasser

Im Umland von Sydney in Australien mussten wegen der Wassermassen mehrere Menschen aus Häuser oder Autos gerettet werden.

In der australischen Küstenmetropole Sydney stehen ganze Straßenzüge unter Wasser: Eine weitere stürmische Nacht mit Extremregen hat auch im Umland erhebliche Schäden angerichtet.

Die für die Trinkwasserversorgung der Millionenstadt wichtige Warragamba-Talsperre lief am Samstagmorgen (Ortszeit) über, weitere Staudämme sollten die Belastungsgrenze nach Behördenangaben im Tagesverlauf erreichen. Mehrere Brücken wurden gesperrt, Anwohner in niedrig gelegenen Wohngebieten aufgefordert, sich und ihre Habseligkeiten in Sicherheit zu bringen.