Solidarität in sozialen Medien: Ein Like ist ein Anfang

Solidarität in sozialen Medien: reine Selbstdarstellung oder Möglichkeit für mehr?

Offen, solidarisch und bewusst - so zeigt man sich heute gerne auf Instagram, Facebook und Co. Doch ist diese ins Schaufenster gestellte Solidarität nur Mode und Selbstdarstellung? "Nein", findet Christian Gürtler.

Der Medienwissenschaftler und Ethiker von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) ist überzeugt, dass Solidaritätsbekundungen online grundsätzlich auch in konkretem Handeln münden.

Vom World Wide Web auf die Straße

Natürlich ist da erstmal nur ein Like, Teilen oder Kommentar.

Aber dieser niederschwellige Einstieg durch die sozialen Medien ist auch für ernstgemeinte Solidarität und Wokeness ein Zugewinn, weil der nächste Schritt, zum Besuch einer Demonstration, zu einer Spende, Unterschrift oder zu einem Einsatz in einem Entwicklungsland, im Vergleich zu früher unkomplizierter ist.

Caritas International unterstreicht zudem, dass gerade bei großen und medial präsenten Krisen und Katastrophen in der Vergangenheit eine Anteilnahme auf Social-Media-Kanälen mit einem sehr hohen Spendenaufkommen einhergegangen ist.

Aus Sicht des Not- und Katastrophenhilfswerks führen Solidaritätsbekundungen im World Wide Web in vielen Fällen zu tatsächlich gelebter Solidarität. Sprich: Aus der ersten Betroffenheit wird konkretes Engagement.

TikTok birgt enormes Potenzial, Geld zu verdienen. Welche Chancen und Gefahren stecken hinter den Kurzvideos? 04.07.2022 | 43:55 min

"Die jungen Menschen reden nicht nur, sie handeln auch"

Dennoch ist der mediatisierte Alltag bei weitem kein Selbstläufer für mehr Bewusstsein und Engagement. Denn Awareness für die weltweiten Krisen und Herausforderungen wird gerade in letzter Zeit schier überfrachtet.

Christian Gürtler betont: "Für einen besseren Zugang zu Trinkwasser in Afrika? Gegen das Leid in der Ukraine ? Man weiß gar nicht, wofür und wogegen man sich zuerst einsetzen soll." Diese zunehmende Überforderung führe immer mehr zu einem Zurückziehen.

Erfinder und Ingenieure, Genies und Risiko-Investoren aus dem Silicon Valley verändern unsere Welt grundsätzlich in atemberaubendem Tempo und Umfang. 21.07.2022 | 44:12 min

Wenn die Aufmerksamkeit fehlt

Das Leid der Menschen in Palästina oder im Kongo ist sicherlich nicht kleiner geworden, nur haben wir es derzeit einfach nicht auf dem Schirm.

Deshalb kommt es für den Ethiker und Medienwissenschaftler in erster Linie darauf an, dass sich Menschen mit den Dingen auseinandersetzen. "Dann", so sein Resümee, "haben wir schon viel gewonnen".