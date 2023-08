Seit Anfang der Woche machen Nelly Richter und Christian Pinnecker in Marseille Urlaub. Die beiden Offenburger erkunden die schöne Mittelmeerküste Frankreichs. Am vierten Tag steht ein Ausflug in den Nationalpark der Calanques auf dem Programm. Wandern und Baden in einer malerischen Bucht. Ein gut präparierter Weg durch einen Pinienwald führt direkt ans Meer. Doch schon am Eingang zum Forst ist für die jungen Deutschen Endstation. Nelly Richter ist enttäuscht: