ADAC erwartet Staus am langen Fronleichnahms-Wochenende

Vor allem am Samstag sind laut ADAC im Süden Staus auf den Routen Richtung Norden zu befürchten. (Archivfoto)

Vor dem langen Fronleichnamswochenende in einigen Bundesländern hat der ADAC vor Staus gewarnt. Pfingst- und Kurzurlauber träfen aufeinander, teilte der Automobilclub am Montag in München mit.