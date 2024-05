Ab Mittwoch erwartet der ADAC wegen Himmelfahrt viele Staus

Die Rückreisewelle werde dann von Sonntagnachmittag bis in den Abend ihren Höhepunkt erreichen. Am Himmelfahrtswochenende haben acht Bundesländer so etwas wie Kurzferien. In Berlin Schleswig-Holstein und Thüringen ist der Freitag offiziell schulfrei. Auch in anderen Bundesländern wie Hessen haben viele Schulen ihre beweglichen Feiertage auf den 10. Mai gelegt. Am Freitag und am Samstag werde es auf den Straßen eher ruhig sein, erklärte der ADAC.