Kritik an Tank und Rast: Sprit und Essen an Autobahn teuer

Die verlängerten Wochenenden über die Mai-Feiertage machen Lust und Laune auf eine kleine Auszeit. Hohe Preise an Raststätten trüben allerdings die Freude auf den Urlaub . Für Cola und Co. muss man tief in die Tasche greifen. Noch schnell ein Getränk plus einem vollen Tank und weiter geht es. Doch spätestens an der Kasse wird man ernüchtert.