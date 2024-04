Flugticketsteuer steigt: Abheben in den Urlaub ab Mai teurer

Ab ersten Mai: Steuer auf Flugtickets steigt deutlich

Sämtliche Passagierflüge, die von deutschen Flughäfen abheben, sind künftig betroffen. Vom 1. Mai an liegen die Steuersätze je nach Endziel der Flugreise zwischen 15,53 und 70,83 Euro pro Ticket. Bislang waren in drei Entfernungsklassen zwischen 12,48 Euro und 56,91 Euro fällig - die Steigerung zu den erst 2020 kräftig erhöhten Sätzen beträgt zwischen 22,5 und 24,5 Prozent.

Bei Europaflügen übertrifft der neue Steuersatz sogar den historischen Tiefstand von 2019 um mehr als das Doppelte. In der EU erheben nur neun von 27 Mitgliedsstaaten eine Ticketsteuer. Die deutsche Abgabe gehört mit zu den höchsten innerhalb der Europäischen Union

Luftfahrtbranche schlägt Alarm

Nicht nur Urlauber, auch Reiseveranstalter und Airlines befürchten Mehrbelastungen in Millionenhöhe. Die steigende Steuer ist Teil eines Maßnahmenpakets, mit dem die Bundesregierung nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts Milliardenlöcher im Haushalt stopfen will.

Die 2011 von der schwarz-gelben Regierung eingeführte Ticketsteuer brachte im Jahr 2022 knapp 1,2 Milliarden Euro Einnahmen für den Staat ein. Dieses Jahr sollen durch sie rund 400 Millionen Euro mehr in die Staatskasse fließen. Für die Folgejahre rechnet die Regierung mit Mehreinnahmen von 580 Millionen Euro. Gut für die Haushaltsbücher des Bundes, schlecht in den Augen des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL). Er schlägt Alarm:

Schon heute ist der Luftverkehr mit Steuern, Abgaben und Emissionshandel der am meisten belastete Verkehrsträger. Verstärkt durch die erneute Erhöhung der Luftverkehrsteuer wird das Fliegen für den Kunden immer teurer.

Deutsche sparen bislang nicht beim Reisen

Und was bedeutet das künftig für reisefreudige Deutsche? Werden Pauschalreisen und Flugtickets am Ende künftig teurer werden? Höchstwahrscheinlich, denn am Ende zahlt immer der Kunde die Zeche. Airlines und Reiseveranstalter werden ihre gestiegenen Kosten weitergeben. Ein Teil davon entfällt durch Steuern und Abgaben auf den Flug, ein anderer auf die Hotelkontingente.