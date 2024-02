Ticketsteuer für Flüge wird erhöht: Frühbucher im Vorteil

Wer beispielsweise in den Urlaub fliegen will, der muss bald tiefer in die Tasche greifen: Ab dem 1. Mai 2024 gilt eine höhere Luftverkehrssteuer - für alle Abflüge aus Deutschland. Die Steuer auf jedes Flugticket wird dabei um 20 Prozent erhöht. Die Besteuerung der Flüge hängt von der Entfernung ab.