Gamescom 2022: Wenn Spielspaß auf Energiekrise trifft

34 Millionen Deutsche spielen inzwischen regelmäßig Computerspiele, so die Ergebnisse von statista . Und um richtig spielen zu können, ist einiges an Technik nötig - mindestens ein Bildschirm, eine Soundbar und natürlich ein leistungsstarker Computer. Da sind viele Stromfresser dabei. Doch wer will das schon so genau wissen, wenn es um das Freizeitvergnügen geht?