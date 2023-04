Die Verantwortlichen müssen nun auch die abenteuerliche Vorgeschichte ihres vermeintlichen Coups einräumen. Reporter Heidemann, selbst ein begeisterter NS-Devotionaliensammler, gerät Anfang der 80er Jahre in der einschlägigen Szene an den Stuttgarter Maler Konrad Kujau. Dieser bietet ihm unter falschem Namen die Tagebücher an, die angeblich in einem in der DDR abgestürzten Flugzeug das Kriegsende überdauerten. In Wirklichkeit fälscht er sie selbst.