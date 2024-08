Krankenkassen kritisieren Lauterbachs Gesundes-Herz-Gesetz

Lanz: Wenn wir die Menschen in Zukunft mehrfach flächendeckend zu Screeningprogrammen schicken, dann hat das mehrere Folgen. Zum einen kostet es sehr viel Geld. Das größte Problem ist aber: Wenn wir gesunde Menschen zu den Screenings schicken, blockieren sie wertvolle Arzttermine. Diejenigen, die wirklich krank sind, bekommen dann noch schlechter einen Arzttermin als heute schon. Dieses Gesetz hat an vielen Stellen problematische Risiken und Nebenwirkungen. In der allgemeinen Diskussion, zumindest, was man aus dem Ministerium hört, kommen diese deutlich zu kurz.