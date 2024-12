Golden Globes 2025: Film "Emilia Perez" zehn Mal nominiert

Deutscher Film "Die Saat des heiligen Feigenbaums" nominiert

Das packende Drama "Die Saat des heiligen Feigenbaums" ist im Rennen um die Golden Globes in der Sparte "Bester nicht-englischsprachiger Film" nominiert. Regisseur ist der nach Deutschland geflohene Iraner Mohammad Rasoulof, der den Film in seiner Heimat heimlich gedreht hatte.

"Die Saat des heiligen Feigenbaums" wurde im Mai in Cannes uraufgeführt. Regisseur Mohammad Rasoulof war zuvor aus dem Iran geflüchtet und so einer Haftstrafe entgangen.

Preisverleihung der Golden Globes am 5. Januar

Unter den weiteren Nominierten für den Golden Globe in der Sparte nicht-englischsprachiger Film sind unter anderem "Emilia Pérez" (Frankreich), das Historiendrama "Vermiglio" (Italien) und das Drama "All We Imagine as Light" (Indien).