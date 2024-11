Streaming-Tipps im Dezember: Märchen und Fünf Freunde

von Film- und Serienexperte Patrick Lipke 29.11.2024 | 13:09 min

Jeder hat ja so seine eigenen Wohlfühl-Favoriten in der Vorweihnachtszeit. Vielen jedoch ist eines gemeinsam: die Freude auf märchenhafte Unterhaltung im TV. Und davon gibt es in den kommenden Wochen ein riesiges Paket, Klassiker ebenso wie Neues. "Dornröschen und der Fluch der siebten Fee" beispielsweise - eine Neuinterpretation des Stoffs in der Reihe "Märchenperlen" , und das schon ab 6.12. in der ZDF-Mediathek.

Kann Prinz Frederik den Fluch von Dornröschen brechen?

Zwei weitere Neuerscheinungen: der Animationsfilm "Tommi Tatze" (online ab 22.12.) und ein ebenfalls neuer Räuber Hotzenplotz (ab 20.12.). Fast 70 Märchen-, Kinder- und Jugendfilme kommen so in den kommenden Wochen in die ZDF-Mediathek.

Und eine Neuauflage von bekanntem (und beliebtem) Stoff sogar schon bald:

Abenteuer-Serie: Fünf Freunde (ZDF-Mediathek)

Man fragt ja eigentlich nicht so gerne nach dem Alter des Gegenübers, aber hier sei es mal erlaubt: Wer hat als Kind noch die ersten 20 Bände der "Fünf Freunde" von Enid Blyton verschlungen? Jetzt gibt es ein Wiedersehen mit George, Julian, Richard, Anne und natürlich Timmy, dem Hund. Die drei Geschichten in Spielfilmlänge sind inspiriert von Blytons Werk - und frisch entstaubt in einem irgendwie zeitlos wirkenden England der 1930er Jahre angesiedelt.

Wer kennt sie nicht? Julian, Dick, Anne, George und natürlich Timmy der Hund - das sind die Fünf Freunde. Die neue Abenteuerserie ist auch in Originalsprache verfügbar.

Wichtig: Es gibt immer einen Bösewicht. Erwachsene sind oft so schwer beim Verstehen der Wahrheit. Und die Fünf Freunde lösen den Fall natürlich immer. Ideale Voraussetzungen also für gemeinsame Familienunterhaltung in der Vorweihnachtszeit. Mit Kindern und Enkeln auf dem Sofa - oder mit kindlicher Erinnerung an einst geliebte Geschichten …

Fünf Freunde startet am 5. Dezember in der ZDF-Mediathek.

Und hier nun unser gesamter Überblick mit ausgewählten Angeboten der Streamingportale im Dezember:

Thriller-Serie: Alex Cross (Amazon Prime Video)

Sage und schreibe 30 Romane hat der Bestseller-Autor James Petterson seinem Polizei-Ermittler Alex Cross gewidmet. Wie man hört, soll diese erste Staffel nun eine große Reihe von bis zu zehn Staffeln eröffnen. Eine Reise in tiefste Abgründe menschlicher Verkommenheit - nichts für Zartbesaitete. Aber richtig gut.

Alex Cross ist gerade bei Amazon Prime Video gestartet.

Auch sehenswert: Die Doku "Über und von uns" begleitet sieben geflüchtete Teenagerinnen auf ihrem Weg zum Erwachsenwerden in Eberswalde. Ab dem 28. November in den deutschen Kinos.

Social Factual: Magic Moves (ZDF-Mediathek)

Zwei Magier, ein 20-köpfiges medizinisches Team und zehn Kinder mit Hemiparese: Die Ehrlich Brothers stehen in dieser vierteiligen Reihe mal nicht als Magier auf der Bühne, sondern arbeiten mit Kindern, die halbseitige Lähmungserscheinungen vor allem in den Händen haben. Sind Zaubertraining und Ergotherapie so nah beieinander, dass erlernte Zaubertricks die Beweglichkeit verbessern?

Magic Moves ist gerade in der ZDF-Mediathek gestartet.

Die Kinder lernen erste Zaubertricks von den Ehrlich Brothers. Eine Mutprobe wartet in der Burg-Falknerei. Am Lagerfeuer wird es für alle emotional.

Coming-of-age-Drama: Out of my Mind: Mit Worten kann ich fliegen (Disney+)

Die zwölfjährige Melody sitzt im Rollstuhl und kann nicht sprechen. Daheim gut gefördert, ist sie in der Sonderschule stark unterfordert. Doch das ändert sich, als sie stundenweise die sechste Klasse der benachbarten Schule besuchen kann. Melody setzt sich über Vorurteile hinweg und macht sich auf ihren Weg in ein selbstbestimmtes Leben.

Out of my Mind: Mit Worten kann ich fliegen ist gerade bei Disney+ gestartet.

Drama: The Piano Lesson (Netflix)

Pittsburgh im Jahr 1936: Familie Charles erbt ein prächtiges Klavier, in das kunstvoll die Familiengeschichte geschnitzt ist. Was damit tun - verkaufen oder in Ehren halten? In diesem 2024 mehrfach ausgezeichneten Drama mit viel Gefühl und Musik gibt es auch ein Wiedersehen mit Samuel L. Jackson.

The Piano Lesson ist gerade bei Netflix gestartet.

Die Empfehlungen für graue Herbsttage im November. 18.11.2024 | 9:41 min

Doku: Hape Kerkeling - Total normal (ARD-Mediathek)

Bei "Hurz" klingelt es wohl bei jedem: Hape Kerkeling hat in den vergangenen Jahrzehnten seines komödiantischen Schaffens so einige Spuren hinterlassen. Am 9. Dezember wird er 60 Jahre alt, und diese Doku ist eine Hommage an einen Künstler, der Comedy ebenso geprägt wie sich selbst immer wieder neu erfunden hat.

Hape Kerkeling - Total normal startet am 5.12. in der ARD-Mediathek.

Mystery-Serie: Passenger (ARD-Mediathek)

Etwas Unheilvolles geht in den nord-englischen Wäldern von Chadder Vale vor sich. Das zumindest vermutet die Polizistin Riya Ajunwa. Eine Jugendliche verschwindet auf mysteriöse Weise - taucht aber am nächsten Tag wieder auf. Doch einige Details passen einfach nicht: Ein stark verbeultes Auto im Wald, ein Hirschkadaver und eine merkwürdige schwarze Flüssigkeit. Was ist da los?

Passenger startet am 6.12. in der ARD-Mediathek.

Krimi-Serie: Vienna Blood (ZDF-Mediathek, Staffel 4)

Wien im Jahr 1909: Die Spur in einem Doppelmord führt direkt in höchste Regierungskreise. Der Arzt Max Liebermann und der Polizist Oskar Reinhardt machen sich auf zu ihrem letzten (zweiteiligen) Fall in dieser Literaturverfilmungs-Reihe. Gesucht wird ein mysteriöser Unbekannter. Deckname: Mephisto.

Vienna Blood startet am 22.12. in der ZDF-Mediathek.

