The Bear, Olympia und Co.: Streaming-Highlights im August

Der lange Sportsommer geht mit Olympia in die nächste Phase. Doch neben Sport bieten die Mediatheken in den kommenden Wochen viele weitere Hingucker: Streaming-Rundgang für August.

Ein Streaming-Highlight im August: Die Comedy-Serie Doppelhaushälfte geht in die 3 Staffel. Quelle: ZDF/Johanna Schröder / [M] Thomas Carls

Es gibt Tausend gute Gründe, zwischendurch einfach mal kurz dem Alltag zu entfliehen. Ins alte Rom, in fremde Küchen oder mitten in einen Mordfall. Fiktion ist eine schöne Möglichkeit, die Gedanken fliegen zu lassen. Aber Mediatheken bieten auch die Möglichkeit, live im Hier und Jetzt dabei zu sein - die geballte Streaming-Power mit Olympia und Co. gibt es im August:

Doppelhaushälfte (Staffel 3 der Comedy-Serie, ZDF-Mediathek)

Irgendwo im brandenburgischen Nirgendwo: links skurrile Kleinstadt-Landeier, rechts ebenso absonderliche Berliner Speckgürtler. Und alle unter einem Dach - also fast. In einem Doppelhaus halt. Unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Lebensentwürfe. Und dennoch ganz viel gemeinsamer Spaß - also zumindest für uns. Runde 3 für ein teils absurdes, urkomisches Miteinander!

Doppelhaushälfte startet am 9.8. in der ZDF-Mediathek

Schauspieler Benito Bause unterhält sich am "Volle Kanne"-Frühstückstisch mit Florian Weiss über seine Rolle in der ZDF-Comedy-Serie "Doppelhaushälfte". 02.05.2023 | 21:24 min

The Bear (Staffel 3 der Dramedy-Serie, Disney+)

Ein zugrunde gerichtetes Restaurant übernommen und auf den Trümmern einen Feinschmecker-Tempel errichtet. Fehlt jetzt nur noch der Stern! Das ist bekanntermaßen ein hohes Ziel in der Gastronomie. Und dann ist da ja auch noch die Truppe rund um die Küchenchefs Carmy und Sidney, die ja nun wirklich nicht gerade einfach ist. Bereit für eine weitere Runde? Ja, Chef!

The Bear (Staffel 3) startet am 14.8. bei Disney+

Die preisgekrönte Serie The Bear rund um Carmy (Jeremy Allen White) geht im August in die 3. Staffel. Quelle: dpa

Those About to Die (Drama-Serie, Amazon Prime Video)

Rom im Jahr 79 nach Christus. Kaiser Vespasian ist gesundheitlich am Ende, die Stadt von Hungerrevolten geschüttelt. Es sieht so aus, als könnten nur noch blutige Gladiatorenkämpfe im neu erbauten Kolosseum den sozialen Frieden retten. Buntes Historienspektakel von Roland Emmerich mit allerlei Erzählsträngen und Sandalen.

Those About to Die ist gerade bei Amazon Prime Video gestartet

The Bletchley Circle (Staffel 1 & 2 der Krimi-Serie, ARD-Mediathek)

Susan, Millie, Jean und Lucy führen Anfang der 1950er-Jahre in London ein unspektakuläres Leben. Dabei haben sie es drauf: Mit ihren Begabungen zu analysieren wurden sie als Code-Knackerinnen im Zweiten Weltkrieg zu (unbekannten) Heldinnen. Und jetzt? Als ein Serienmörder die Stadt terrorisiert, machen sie sich gegen eine ignorante Polizei auf Spurensuche. Sehr kurzweilige, spannende Mini-Serie über Beharrlichkeit und Geschlechterrollen.

The Bletchley Circle ist gerade in der ARD-Mediathek zu sehen (aber nur kurz)

The Umbrella Academy (Staffel 4 der Mystery-Serie, Netflix)

Drei Staffeln ging das jetzt kreuz und quer durch die Zeitebenen bis zur Apokalypse. Und jetzt? Es sieht so aus, als wäre die Academy - beraubt ihrer Kräfte - in einer stabilen Zeitebene angekommen. Oder ist das alles doch nur eine große Illusion? Was führt der geheimnisvolle Reginald im Schilde? Auf zum finalen Showdown in dieser definitiv letzten Staffel der Kultserie!

The Umbrella Academy startet am 8.8. bei Netflix

Harry Wild - Mörderjagd in Dublin (Staffel 3 der Krimi-Serie, ZDF-Mediathek)

Man mag ja gar nicht glauben, was jenseits des Kanals in Sachen Mord so alles los ist. Auch in Dublin! Es gibt reichlich aufzuklären für die pensionierte Literaturprofessorin Harry Wild und ihren jugendlichen Detektiv-Partner Fergus. Zum Beispiel den Suizid eines Popmusikers, der bei näherem Hinschauen gar nicht mehr so freiwillig aussieht. Wer war's? Augenzwinkernd, kurzweilig und natürlich auch spannend.

Harry Wild - Mörderjagd in Dublin startet am 9.8. in der ZDF-Mediathek

Das irische Krimi-Vergnügen geht in eine neue Runde: Harry Wild (Jane Seymour) und ihr Detektiv-Partner Fergus (Rohan Nedd) ermitteln in sechs neuen, kniffeligen Fällen in und um Dublin. 10.06.2024 | 1:31 min

Spiel um Millionen - Das größte E-Sport Turnier der Welt (Doku, ARD-Mediathek)

Hand aufs Herz: Wer kennt das Computerspiel DOTA2? Umso erstaunlicher: Jedes Jahr gibt es ein Turnier, bei dem das Siegerteam zuletzt 42 Millionen US-Dollar gewinnen konnte. So viel! Und das alles für ein bisschen Zocken? Es ist mehr, wie die Doku zeigt.

Spiel um Millionen - Das größte E-Sport Turnier der Welt ist ab 20.8. in der ARD-Mediathek

Die Olympischen Spiele 2024 (ZDF-Mediathek)

Seit wie vielen Jahren reden wir eigentlich von Breakdance? Egal, weil falsch! "Es heißt Breaking", erklärt der deutsche Breaker Chau-Lin . In diesem Jahr ist Breaking das erste Mal olympische Disziplin. Und das wird sicherlich nicht die einzige Überraschung für uns Zuschauer bleiben.

Mehr als 1.500 Stunden : Olympische Spiele 2024 live im ZDF Der Sportsommer geht weiter: ARD und ZDF senden an 16 Tagen im Wechsel live im TV und rund 1.500 Stunden in Livestreams in der Mediathek. mit Video

Ungefähr 1.500 Stunden Livestream werden ZDF und ARD von Olympia in Paris zeigen - so viel gab es noch nie. Und alles wird in der ZDF-Mediathek zu sehen sein. Wettkämpfe und Entscheidungen. Die Klassiker und das Neue. Rund zwei Wochen olympischer Nervenkitzel . Dazu jede Menge Hintergrund.

Die Olympia-Livestreams laufen bis 11. August in der ZDF-Mediathek

Weitere Streaming-Highlights im August in der Übersicht