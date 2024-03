Fallout, Poor Things und mehr: Streaming-Highlights im April

Die französische Serie Infiniti startet am 14. April in der ZDF-Mediathek. Quelle: ZDF

Science-Fiction-Mystery-Thriller-Serie: Infiniti (ZDF-Mediathek)

Im Kosmodrom Baikonur in Kasachstan müssen die Wissenschaftler im Kontrollzentrum völlig hilflos mitansehen, wie der Abbau der Labore in der Internationalen Raumstation ISS in einem Desaster endet. Es gibt einen Unfall mit dem Transporter, der Kontakt bricht ab. Die Crew scheint verloren.

Unweit des Kosmodroms, auf dem Dach eines der vielen brach liegenden Gebäude, die einst für den Weltraumbahnhof genutzt wurden, wird ein enthaupteter und in Wachs gehüllter menschlicher Körper gefunden. Es ist der Körper von Anthony Kurz, einem der Männer, die gerade auf der ISS havariert sind. Wie kann das möglich sein?

Zwei Menschen machen sich, ohne voneinander zu wissen, auf die Suche nach Lösungen: der kasachische Polizist Isaak, der Anthonys Leichnam gefunden hat, und die französische Astronautin Anna, die eigentlich dort an Bord der ISS hätte sein sollen, wegen gesundheitlicher Probleme aber ausgefallen ist und durch Anthony ersetzt wurde.

Beide Handlungsstränge - der Roadtrip durch die kasachische Steppe und das Ringen im Elfenbeinturm des Kosmodroms - führen schließlich zu einer Story, die uns noch fassungsloser macht als der Blick in den Sternenhimmel. Science Fiction, Mystery und Thriller: Das muss man erst einmal so elegant unter einen Hut kriegen wie in dieser französischen Serie.

Infiniti startet am 14. April in der ZDF-Mediathek.

Und hier nun unser gesamter Überblick mit ausgewählten Angeboten der Streamingportale im April:

Fantasy-Film: Poor Things (Disney+)

Vielfach nominiert und ausgezeichnet: der Film Poor Things. Wer ihn im Kino verpasst hat, findet ihn jetzt im Streaming-Angebot. Quelle: dpa

Elfmal für den Oscar nominiert - und mit vier Auszeichnungen erfolgreich gepunktet. Außerdem zwei Golden Globes und fünf Bafta-Awards : Poor Things gehört zu den großen Abräumern des Jahres, und ganz vorne mit dabei Hauptdarstellerin Emma Stone . Sie verkörpert die junge Bella, die nach ihrem Selbstmord von ihrem Vormund auf höchst dubiose Weise zurück ins Leben geholt wird und wie ein Baby lernen muss, sich als Mensch in ihrer Welt zurechtzufinden. Dadaistischer Augenschmaus vor viktorianischer Kulisse. Gaga und genial zugleich.

Poor Things ist gerade bei Disney+ gestartet.

Filmtipps: ZDF-Filmexpertin Anna-Rebekka Helmy empfiehlt den Comedy-Science-Fiction-Film "Dream Scenario" mit Nicolas Cage und die Thriller-Komödie "The Kill Room" mit Uma Thurman. 20.03.2024 | 5:44 min

Fantasy-Serie: Fallout (Amazon Prime Video)

200 Jahre nach der nuklearen Apokalypse des Jahres 2077 verlässt die junge Lucy den Atomschutzbunker, in dem ihre Vorfahren seinerzeit Schutz gesucht haben, um zu überleben. Nicht im entferntesten hat sie damit gerechnet, dass es da draußen andere Menschen gibt. Und was für welche das sind: anarchisch, brutal und unberechenbar. Zunächst einmal muss sie versuchen, nicht einfach so umgebracht zu werden, aber dann findet sie sich immer besser in der großen weiten Welt da draußen zurecht …

1997 erschien der erste Teil der Fallout-Spielereihe, inzwischen sind zehn Teile und Spin-Offs am Markt. Und jetzt eben auch die Serie zum Spiel - ganz offensichtlich sehr augenzwinkernd, mit viel Liebe zum Detail und unterhaltsam umgesetzt. Und man bekommt gleich so eine Ahnung, dass es nicht bei der ersten Staffel bleiben wird.

Fallout startet am 11. April bei Amazon Prime Video.

Wo Matt Damon, Kristen Stewart oder Lupita Nyong'o zu sehen sind, da sind auch die Fans und Follower - auf der Jagd nach Star-Kontakt einem Autogramm oder einem Selfie. 16.02.2024 | 6:09 min

Drama-Serie: Ripley (Netflix)

1954: Patricia Highsmith schreibt den Roman "Der talentiert Mr. Ripley". 1960 die erste Verfilmung des Stoffes ("Nur die Sonne war Zeuge") mit Alain Delon und 1999 die zweite mit Matt Damon. Jetzt also die Serie über die Geschichte des Tom Ripley, der sich in das Leben der oberen Zehntausend einschleicht und dabei auch nicht vor Mord zurückschreckt, um nicht wieder alles zu verlieren. Hält sich die Serie strikt an die Literaturvorlage? Nicht nur Highsmith-Fans dürften besonders darauf gespannt sein.

Ripley startet am 4. April bei Netflix.

Krimi-Reihe: Signora Volpe (ZDF-Mediathek)

Sylvia Fox ist durch mit ihrem Job als Agentin des britischen Sicherheitsdienstes MI6. Um sich ein wenig vom beruflichen Frust abzulenken, reist die Londonerin zur Hochzeit ihrer Nichte nach Italien. Doch dort wartet nicht nur Dolce Vita auf sie… Ehe sie sich versieht, steckt sie mitten in einem Mordfall, in den ausgerechnet der zukünftige Ehemann ihrer Nichte verstrickt zu sein scheint. Und dann ist da noch dieser sympathische Polizist Giovanni Riva, der Sylvia den Namen Signora Volpe verpasst. Oder wie er es formuliert: "Auf Italienisch klingt alles besser." Wohlfühlkrimis können so entspannend sein!

Darum geht es in der britischen Krimi-Serie: Eine Ex-Agentin will sich in Italien ein neues Leben aufbauen, doch zur erhofften Ruhe kommt sie nicht. 22.03.2024 | 1:11 min

Die drei Folgen von Signora Volpe sind ab 31. März, 7. und 14. April in der ZDF-Mediathek.

Thriller-Serie: Detective Grace (Staffel 2, ZDF-Mediathek)

Polizist Roy Grace leidet auch in dieser zweiten Staffel sehr darunter, dass seine Frau vor einigen Jahren spurlos verschwunden ist. Seinem Kollegen Glenn Branson hingegen geht es besser, seit er zum Ende von Staffel 1 angeschossen wurde - er will unbedingt schnell zurück in den Dienst. Die Gelegenheit dazu ergibt sich direkt, denn eine Frau wurde zu Hause ermordet und ihr Mann steht unter Verdacht, sie erdrosselt zu haben. Noch schlimmer: Es bleibt nicht bei dieser einen Toten.

Während Roy auf Hochtouren daran arbeitet, den Täter zu überführen, schleicht sich eine Herzensangelegenheit in sein Leben: Cleo aus der Gerichtsmedizin macht dem Polizisten Avancen. Ist Roy bereit für eine neue Beziehung? Auch Staffel 2 spart nicht mit überraschenden Wendungen auf allen Erzählebenen. Britischer Thrillerstoff vom Feinsten.

Die spannende Geschichte um Polizist Roy Grace wird bald mit der zweiten Staffel fortgesetzt. Quelle: ZDF

Die erste Folge von Detective Grace ist ab 21. April in der ZDF-Mediathek, die Folgen 2 und 3 dann an den darauffolgenden Sonntagen.

Comedy-Serie: Almania (Staffel 2, ARD-Mediathek)

Wie verklemmt und verkorkst kann man eigentlich sein? Dass mit Frank Stimpel ( Phil Laude ) irgendetwas nicht stimmen kann, merken wirklich alle um ihn herum - na gut, außer vielleicht seine ebenso verkorkste Freundin Lisa-Britt. Das allein wäre ja noch kein Drama, unsere Welt ist schließlich bunt. Das Problem: Stimpel ist Lehrer an einer Brennpunktschule. Diese Kids wollen nicht Tango lernen, wenn sie Hiphop sagen. Und schon gar nicht ihren Lehrer in einer eng anliegenden Turniertanz-Hose sehen.

Aber so ist er, der Herr Stimpel. Ein typisch deutscher Besserwisser, der auch nachts um drei auf menschenleerer Straße an einer roten Ampel stehen bleibt. Weil man das so macht! Wenn einer ein Alman ist, dann der. So peinlich, dass es weh tut. Auch in den Lachmuskeln. Aber so richtig.

Almania startet am 19. April in der ARD-Mediathek.