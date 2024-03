Neue Filme und Serien: Die Streaming-Highlights im März

Spannend, herzergreifend, phantastisch oder einfach auch mal albern: Der März bietet jede Menge Unterhaltung in den Mediatheken. Hier kommt der monatliche Streaming-Streifzug.

Film- und Serienexperte Patrick Lipke stellt neue Streaming-Highlights im März vor. 01.03.2024 | 12:06 min

Zwei richtig gelungene Neuauflagen gibt es aktuell ganz frisch in den Mediatheken: "Shogun" (Disney+) und "Avatar - Der Herr der Elemente" ( Netflix ). Und natürlich jede Menge ganz neuen Stoff zum Anschauen - die Streaming-Highlights im März:

Thriller-Serie: Oxen (ZDF Mediathek)

Niels Oxen ist ein gebrochener Mann: Der hochdekorierte dänische Soldat wurde während eines Einsatzes in Afghanistan von einem feigen Vorgesetzten im Stich gelassen. Sein Kamerad fiel in diesem Scharmützel.

Verfilmung der Trilogie über Niels Oxens Kampf gegen die Geheimloge Danehof. 12.02.2024 | 1:22 min

Oxen leidet an Flashbacks und Angstzuständen, findet nicht mehr in einen geregelten Alltag zurück, sein Familienleben ist Vergangenheit. Und nun wird er auch noch hereingelegt, unehrenhaft entlassen und inhaftiert. Parallel dazu sterben ein dänischer Politiker und dessen Frau unter merkwürdigen Umständen - und Geheimdienstchefin Frigg Mossmann nimmt die Ermittlungen auf.

Oxens und Mossmanns Pfade kreuzen sich nach einem weiteren rätselhaften Todesfall - ganz in der Nähe der Waldlichtung, die der Ex-Soldat nun sein Zuhause nennt. Eher widerwillig lässt er sich auf einen gut bezahlten Job beim Geheimdienst ein - und ebenso auf die Zusammenarbeit mit einer neuen Kollegin, die ebenso schwer traumatisiert ist wie er.

Grundlage dieser Staffel (sechsmal 45 Minuten) ist der erste Band "Oxen - Das erste Opfer" aus der Erfolgsreihe des Autos Jens Henrik Jensen. Bleibt zu hoffen, dass die Macher der Serie durchhalten und jeden der sechs Bände aus der Oxen-Reihe filmisch umsetzen. Packende Story um eine gnadenlose Geheimloge, erfolgversprechendes Team - richtig gute Thriller-Unterhaltung!

Und hier nun unser gesamter Überblick mit ausgewählten Angeboten der Streamingportale im März:

Animations-Serie: Das zweitbeste Krankenhaus der Galaxie (Amazon Prime Video)

Lust auf Blödsinn? Dann bietet sich durchaus ein Aufenthalt im zweitbesten Krankenhaus der Galaxie an. Zumindest als stiller Zuschauer. Eigentlich hat hier jeder mächtig einen an der Murmel - Klinikpersonal inklusive. Und das leben sie auch hemmungslos aus.

Vor allem die beiden Ärztinnen Dr. Sleech und Dr. Klak. Die eine am psychischen Abgrund wegen ihrer Psychologen-Mutter, die andere ständig bereit für ein erotisches Abenteuer, mit wem auch immer.

Klinikalltag in einer extraterrestrischen Welt, deren Kreaturen es nicht gibt und erst recht nicht deren Krankheiten. Absurd albern, macht also Spaß.

Das zweitbeste Krankenhaus der Galaxie ist gerade bei Amazon Prime Video gestartet

Drama-Serie: Shogun (Disney+)

Wer erinnert sich noch an den Begriff Straßenfeger in Verbindung mit dem Fernsehprogramm? Genau: Wenn bestimmte Sendungen liefen, war es draußen gaaanz ruhig… So eine Serie, über die man im Oktober 1982 geredet hat, war Shogun.

Eine Szene aus "Shogun". Quelle: AP

Die Geschichte des Navigators William Adams, der im Jahr 1600 an der japanischen Küste strandete und zum Samurai wurde. Hier kommt jetzt die Neuauflage: im modernen Gewand, bildgewaltig und mit zehn Folgen etwa gleich lang wie der mehr als 40 Jahre alte Vorgänger. Eine Literaturverfilmung will halt auch gründlich sein.

Shogun ist gerade bei Disney+ gestartet

Mystery-Thriller-Serie: Jordskott (Amazon Freevee)

Diese schwedische Serie lief mal vor Jahren im TV - aber zu Sendezeiten jenseits von Gut und Böse. Eine gute Gelegenheit also, das Verpasste nun nachzuholen, wann es einem passt. Und das lohnt sich!

Eine Mischung aus Thriller und Mystery, Mythologie und menschlichen Dramen irgendwo im schwedischen Nirgendwo. Und mit einer Polizistin Eva Thörnblad, die uns mitleiden lässt, nachdem sie uns schnell ans Herz gewachsen ist.

Jordskott ist gerade bei Amazon Freevee gestartet

Fantasy-Serie: Avatar - Der Herr der Elemente (Netflix)

Nach der sensationell guten 1. Staffel von One Piece als Realverfilmung legt Netflix jetzt mit Avatar nach: Wieder wird gezeichneter Stoff von echten Akteuren dargestellt. Es ist die Geschichte von Aang, dem letzten Luftbändiger - und vor allem dem Avatar, also dem Über-Wesen, das alle vier Elemente (Erde, Feuer, Luft und Wasser) bändigen kann und so das Gleichgewicht in der Welt herstellt.

Oder besser: herstellen können sollte. Aang ist aber gerade einmal zwölf Jahre alt, nicht ausgebildet, und außerdem tobt ein Vernichtungskrieg der Feuerbändiger gegen den Rest der Welt.

Staffel eins von (sehr wahrscheinlich) insgesamt drei Staffeln. Nicht nur Genreversteher haben ihre Freude an diesem farbenfrohen und märchenhaften Stoff. Gut gemacht!

Avatar - Der Herr der Elemente ist gerade bei Netflix gestartet

Avatar: Die Geschichte des letzten Luftbändigers. Quelle: AP

Drama-Serie: PUSH (ZDF-Mediathek)

Gut 2.000 Babys werden (im Schnitt) täglich in Deutschland geboren. Nahezu immer ist eine Hebamme anwesend. Eine von insgesamt mehr als 20.000 in unserem Land. Drei (fiktionale natürlich) von ihnen lernen wir in dieser Serie kennen: Anna, Nalan und die Hebammenschülerin Greta.

Bei den Hebammen Nalan, Anna und Greta herrscht stets Ausnahmezustand. 01.03.2024 | 1:30 min

Eintönig kann man deren Arbeit nun wirklich nicht nennen - jede Gebärende, jede Geburt ist nun mal jemand bzw. etwas Einzigartiges. Für unsere drei Akteurinnen heißt das auch: Sie haben im Klinikalltag oft gigantischen Stress - und leider auch im Privaten.

Die Macher der Serie haben sich eine möglichst realistische Darstellung des Hebammenberufs auf die Fahnen geschrieben. Wir wissen: Das ist Fiktion. Und dennoch bekommen wir einen guten Eindruck, was dieser Beruf mit sich bringt.

Drama-Serie: Northern Lights (ZDF-Mediathek)

Es schüttet wie aus Eimern - und dennoch steht die junge Áine regungslos auf dieser Brücke in Dublin und starrt in die Nacht. Lloyd, der von seiner Wohnung aus auf die Brücke schaut, hat ein ungutes Gefühl und spricht die Frau an.

Northern Lights - der Beginn einer außergewöhnlichen Freundschaft. Quelle: ZDFneo

Zwei tieftraurige Menschen treffen aufeinander, öffnen sich nach und nach füreinander und machen sich so auf den Weg, ihre Leben und das Erlebte zu verarbeiten. Leises Drama in sechs Teilen mit einem hoffnungsvollen Schluss.

Northern Lights startet am 19.03. in der ZDF-Mediathek

Comedy-Serie: Friedefeld (ARD-Mediathek)

Paul, Ludwig und Barbie sind Geschwister - also zumindest irgendwie… Gleicher Vater, aber von drei verschiedenen Müttern am selben Tag zur Welt gebracht! Also nennen sie sich die halben Drillinge. Klingt plausibel.

Ansonsten sind die drei aber so was von unterschiedlich chaotisch. Beste Voraussetzungen also für schräge Geschichten. Die Macher von Friedefeld nennen es die erste deutsche Animated Sitcom. Ein herrlicher Quatsch!

Friedefeld: Laut ARD die erste deutsche Animated Sitcom Quelle: obs

Wer ist wohl auf die Idee gekommen, den Rapper €annabis €hampagne aus Folge 1 auf Autotune sprechen zu lassen? Kann man sich nicht vorstellen, muss man hören und sehen.

Friedefeld ist zu sehen ab 22.03. in der ARD-Mediathek

Thriller-Serie: Simon Beckets: Die Chemie des Todes (ARD-Mediathek)

David Hunter hat bei einem tragischen Unfall Frau und Tochter verloren - und seitdem ist er nicht mehr der Mann, der er einmal war: Die einstige Koryphäe der Forensik praktiziert nun zurückgezogen als Landarzt.

Als die Polizei ihn um Mithilfe bei einem Mordfall bittet, lehnt er zunächst ab. Doch nach und nach schwindet sein Widerstand. Diese Staffel (sechs Folgen) behandelt die beiden Beckets-Bestseller "Chemie des Todes" und "Kalte Asche". Spannend!

Simon Beckets: Die Chemie des Todes startet am 28.03. in der ARD-Mediathek

Harry Potter: Die Serien-Planung wird konkreter (Warner Bros.)

Es bahnte sich schon länger an, aber nun wird es konkret: Harry Potter , dessen Geschichten und Filme so viele Millionen verzückt haben und noch verzücken, bekommt von Warner Bros. eine Serie spendiert. Buch für Buch eine Staffel, insgesamt also sieben.

Ist das eine gute Idee im Sinne einer exakten Literaturverfilmung - oder ist das vor allem ein gutes Geschäftsmodell? 2026 soll die erste Staffel kommen. Warten wir es einfach ab, ob Daniel Radcliffe und Emma Watson so einfach ersetzbar sind.

Von 1997 bis 2011 erschienen die Original-"Harry Potter"-Filme. Quelle: AP

Zweite oder dritte Aufgüsse von erfolgreichen Geschichten sind im Filmbusiness keine Seltenheit. Dass das nicht immer ganz so einfach ist, hat die Serie "Das Boot" (aus dem Jahr 2018) gezeigt.