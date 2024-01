Legendäres Filmjahr 1994: Diese Kultstreifen werden 30

"Pulp Fiction": Vincent (John Travolta) und Mia (Uma Thurman) in der legendären Tanzszene

Vor drei Jahrzehnten kamen einige Meisterwerke ins Kino. Glaubt man der Liste der bestbewerteten Filme in der Filmdatenbank IMDb (Internet Movie Database), so könnte man 1994 sogar als das beste Filmjahr überhaupt betrachten.

Denn: In den Top Ten ist es das einzige Produktionsjahr, das zweimal vorkommt - mit dem Gefängnisfilm "Die Verurteilten" und dem Gangsterfilm "Pulp Fiction".

"Die Verurteilten"

In den Top 250 der IMDb belegt der Film seit 2008 den ersten Platz. Der Film von Frank Darabont beruht auf der Stephen-King-Geschichte "Frühlingserwachen: Pin-up". In dem Drama geht es um die tiefe Freundschaft zweier Gefängnisinsassen (gespielt von Tim Robbins und Morgan Freeman) - und um Hoffnung.

Der wohl berühmteste Schriftzug in den Hügeln über der Stadt Los Angeles wird 100 Jahre alt. Ein Zeichen, unter dem Filme, Karrieren, Träume und auch Albträume entstanden sind. 13.07.2023 | 2:33 min

"Pulp Fiction"

Die Tanzszene der Figuren Vincent und Mia (John Travolta und Uma Thurman) ging in die Filmgeschichte ein. Der groteske Gangsterfilm von Quentin Tarantino war ein Kritikerliebling. Das Werk mit seinen lakonischen Dialogen gewann in Cannes die Goldene Palme. Die gewaltvolle Handlung besteht aus drei verwobenen Episoden in Los Angeles.