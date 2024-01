Neue Filme und Serien: Die Streaming-Highlights im Februar

Serien- und Film-Experte Patrick Lipke stellt die neusten Streaming-Highlights für den Februar vor. Mit dabei: Thriller "Sløborn", Erfolgsfilmreihe "Avatar" und die Drama-Serie "In Her Car". 26.01.2024 | 10:09 min

Der 24. Februar ist ein trauriges Datum: Vor zwei Jahren hat Russland an diesem Tag die Ukraine überfallen. Seitdem begleiten uns täglich die Nachrichten über den Krieg, seine Auswirkungen und Spekulationen darüber, wie es weitergehen könnte.

Damit, was der Krieg mit den Menschen in der Ukraine macht, setzt sich die fiktionale Serie "In Her Car" auseinander. Im Zentrum steht die Therapeutin Lydia, die Menschen, die in den Kriegswirren gestrandet sind, in ihrem Auto mitnimmt. Auf diese Weise taucht sie eine zeitlang in das Leben der Menschen ein - und wir mit.

Auf der Fahrt von Kiew Richtung Charkiw lernen sich Psychologin Lydia (Anastasia Karpenko) und ihre Mitfahrerin Olga (Chrystyna Fedorak) langsam besser kennen. Quelle: ZDF/Roman Lisovsky

Die Geschichten basieren auf realen Erfahrungen. In zehn Teilen wollen die Filmemacher den Menschen hinter den Zahlen ein Gesicht und eine Stimme geben.

Drei Tage vor dem Jahrestag, also am 21. Februar, wird die Serie, an der ZDFneo beteiligt ist, nicht nur in der ZDF-Mediathek starten, sondern bei allen beteiligten Sendern zu sehen sein: FTV (Frankreich), SRF (Schweiz), DR (Dänemark), NRK (Norwegen), RUV (Island) und SVT (Schweden).

Düster, aber nie ganz die Hoffnung auf ein gutes Ende verlierend, geht es auch in dieser Serie zu:

Drama-Serie: Sløborn (Staffel 3, ZDF-Mediathek)

Schon die zweite Staffel von Sløborn fand ZDF-Filmexpertin Anna-Rebekka Helmy empfehlenswert. 14.01.2022 | 3:01 min

Spätestens seit der "Mad Max"-Reihe wissen wir, wie es in einer fiktionalen postapokalyptischen Welt zugehen kann. Nicht gut nämlich! An solche Motive knüpft die dritte (und finale) Staffel von Sløborn an.

Wir erinnern uns: Ein aggressives Virus hat einen großen Teil der Weltbevölkerung getötet. Die Überlebenden der kleinen Nordsee-Insel Sløborn haben inzwischen ihren Weg aufs Festland gefunden und Unterschlupf in einem ehemaligen Krankenhaus in Husum gefunden. Ihr Leben wird bestimmt von der Suche nach Essbarem, nach Energieträgern und nach Sicherheit. Draußen auf den Straßen herrscht das Recht des Stärkeren. Bewaffnete Plündererbanden haben übernommen. Wer schwach ist, wird getötet.

Evelyn, die inzwischen Mutter geworden ist, kann sich nicht mit dem Tod ihres Vaters abfinden und beschließt, sich mit ihren jüngeren Brüdern auf den Weg nach Berlin zu machen und dort nach einem Mediziner zu suchen. Ein gefährliches Vorhaben - und der Startschuss für einen lebensgefährlichen Roadtrip von hunderten Kilometern.

Die finale Staffel von Sløborn lässt uns nicht nur mitfiebern, wie die Geschichte und die Schicksale sich entwickeln. Sie erinnert uns auch daran, dass der größte Feind des Menschen der Mensch selbst ist. Dass der Drang nach Macht und Besitz einiger über die Zukunft aller Menschen entscheiden können. Und dass wir selbst in der finstersten Nacht nach einem Lichtschein Ausschau halten können. Es gibt ihn.

Sløborn (Staffel 3) ist ab 2. Februar in der ZDF-Mediathek zu sehen.

Und hier nun unser gesamter Überblick mit ausgewählten Angeboten der Streamingportale im Februar:

Animations-Serie: Hazbin Hotel (Amazon Prime Video)

Charlie Morningstar ist die Prinzessin der Hölle. Und sie hat einen Traum: Charlie will ein Hotel eröffnen, in dem Dämonen sich rehabilitieren und von der Hölle in den Himmel wechseln können. Adam, der Himmelsboss, findet die Idee gar nicht gut - er bevorzugt die regelmäßigen Auslöschungsangriffe in der Hölle, um dort die Überbevölkerung in den Griff zu bekommen. Klingt schräg? Ist es auch! Apropos klingen: Was die Dämonen so Anzügliches, Böses und Blödsinniges von sich geben, wird über weite Strecken gesungen, denn dies hier ist eine Musical-Comedy-Animationsserie für Erwachsene. Vorhang auf!

Hazbin Hotel ist gerade bei Amazon Prime Video gestartet. Folge 7 und 8 sollen am 2. Februar erscheinen.

Eric auf der Suche nach der perfekten Action-Formel für seinen eigenen Kurzfilm. Dafür lernt er geheime Filmtricks kennen und probiert selbst Stunts aus. 29.09.2023 | 14:30 min

Drama-Serie: Boy Swallows Universe (Netflix)

Mystery, 1980er Jahre … Klingelt's da irgendwie? Klar, das klingt nach "Stranger Things". Diese Story hier spielt auch in den Achtzigern - aber diesmal in Australien und nur mit ein bisschen Mystery. Es geht um den zwölfjährigen Eli, der in schwierigsten familiären Verhältnissen aufwächst: Der Vater (ein Trinker) hat sich abgesetzt, die Mutter ist ein (Ex-)Junkie, der Stiefvater ein Drogendealer. Gewaltexzesse, Dummheit der Erwachsenen - und plötzlich stehen Eli und sein älterer Bruder Gus (fast) alleine da. Der Stiefvater verschleppt, die Mutter hinter Gittern. Wie geht es nun weiter mit den Jugendlichen? Und wie passt ein rotes Telefon, das nicht angeschlossen ist, über das Eli aber mit einem Unbekannten reden kann, ins große Ganze? Mitreißende, gefühlvolle und zugleich witzige Story.

Boy Swallows Universe ist gerade bei Netflix gestartet.

Mit 27 Nominierungen war die Satire-Serie "Succession" der große Favorit bei der diesjährigen "Emmy"-Verleihung, dicht gefolgt von "The Last of Us" und "The White Lotus". 16.01.2024 | 2:28 min

Drama-Serie: The Bear (Disney+)

Warum um alles in der Welt hat diese Serie vor ein paar Tagen den Emmy für die beste Comedy-Serie bekommen? Vielleicht ist der Comedy-Begriff ja um einige Facetten erweitert worden. Aber gut. "The Bear" hat jeden der fünf Emmys absolut verdient. Wir tauchen ein in ein heruntergewirtschaftetes Restaurant, das der junge Spitzenkoch Carmen nach dem Tod seines Bruders wieder überlebensfähig machen will. Mit einem (zunächst) chaotischen Team, mit maroder Einrichtung und - wer hätte es gedacht - unter massivem finanziellen Druck. Wer jemals in einer Restaurant-Küche geschuftet hat, wird so manche Sequenz mitleiden. Der Rest bekommt einen Eindruck, was an Herden und Schneidebrettern abgeht. Action, Drama - und ja, auch ein wenig Comedy. Klasse!

The Bear (Staffel 1 und 2) läuft bei Disney+.

Dramedy-Serie: Beef (Netflix)

Hauptdarstellerin Ali Wong gewann einen Emmy für ihre Darstellung in "Beef". Quelle: ap

Emmys 2024, die zweite. Auch diese Serie hat gerade fünf Trophäen abgeräumt. Zu Recht! Danny Cho und Amy Lau, die beiden Hauptfiguren, wären sich an diesem einen Tag besser nicht begegnet. Er mit seinem gescheiterten Bauunternehmen (oder so was in der Art) total abgebrannt, sie eigentlich in sehr guten Verhältnissen lebend - aber todunglücklich und frustriert. Da kann es dann schon mal passieren, dass SIE auf dem Baumarkt-Parkplatz einfach zu lange und zu heftig hupt, als ER (gefangen in suizidalen Gedanken) ausparken will. Das Gehupe lässt er natürlich nicht auf sich sitzen. Und so beginnt eine geradezu absurde Eskalation an Racheaktionen. Ein Trip an den Rand der menschlichen Existenz. Wortwörtlich!

Beef ist bei Netflix zu sehen.

Doku: Sick Girls (ZDF-Mediathek)

In "Sick Girls" geht es um Frauen mit ADHS. Quelle: ZDF/Lenn Lamster

ADHS, das steht für Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung. Diagnose, Schublade und damit es ist es auch schon gut, oder? Ist es nicht. Die Filmemacherin Gitti Grüter und fünf weitere Protagonistinnen nehmen uns mit auf die Reise in die Welt von erwachsenen Frauen, die von ADHS betroffen sind. Wie lebt es sich in einem Universum, in dem Chaos, Konzentrationsmangel, Impulsivität ebenso herrschen wie Beziehungsprobleme, Sucht oder Depression

Sick Girls startet am 2. Februar in der ZDF-Mediathek.

Thriller-Serie: Testo (ARD-Mediathek)

"Testo"-Hauptdarsteller Kida Khodr Ramadan wurde mit "4 Blocks" berühmt Quelle: ard

Fast hätte was aus dem Plan werden können: Fünf Freigänger nutzen die Zeit, überfallen eine Bank und sind nach wenigen Minuten mit der Beute über alle Berge. Wäre da nicht (wie so oft) die Gier: Einer der Bankräuber entdeckt den Raum mit den Schließfächern, rechnet sich reich und will ganz groß absahnen. Ein Sicherheitsmann stirbt, das Geiseldrama folgt. Sieben mal 15 Minuten mit Kida Khodr Ramadan (4 Blocks), mit ganz viel Improvisation, Stress und Spannung. Und mit einem Ende wie eine Bombe.

Testo ist ab 2. Februar in der ARD-Mediathek.

Krimi-Serie: Annika - Mord an Schottlands Küste (ZDF-Mediathek)

Annika Strandhed und ihr Ermittlerteam der Marine-Spezialeinheit begeben sich auf Mörderjagd in schottischen Gewässern. 04.01.2024 | 1:20 min

Annika Strandhed hat gerade ihre Beförderung zum Detective Inspector bekommen - und wird in Glasgow Leiterin eines neu zusammengewürfelten Teams, das sich mit Todesfällen in schottischen Gewässern befasst. Dabei weiß man nicht immer, was gerade schwieriger für die Polizistin ist: die kniffligen Fälle oder die Erziehung ihrer Teenager-Tochter. Auch wenn es noch so verzwickt aussieht: Irgendwie bekommt sie immer beides unter einen Hut. Witzig: Annika wendet sich im Film mit direktem Blick in die Kamera immer wieder an uns Zuschauer. Keine neue Idee, aber gut umgesetzt!

Annika - Mord an Schottlands Küste startet am 4. Februar in der ZDF-Mediathek.

Thriller-Serie: Tokyo Vice (ARD-Mediathek)

Jake, ein junger Amerikaner, könnte sich eigentlich eine Menge darauf einbilden, dass er als erster Ausländer einen Job als Reporter bei der größten Tageszeitung in Tokio bekommt. Erste Station: Polizeireporter. Was Jake nicht geahnt hat: Sein Drang zur tieferen Recherche ist absolut unerwünscht. Er eckt an, verstößt quasi im Minutentakt (unwissentlich) gegen gesellschaftliche Regeln und landet schließlich schnell im Archiv der Zeitung. Aber er gibt nicht auf und recherchiert weiter auf eigene Faust zu Todesfällen verschuldeter Männer. Schon bald bekommt er Kontakt zu einem Chefermittler - aber ebenso zum organisierten Verbrechen. Spannend!

Tokyo Vice startet am 23. Februar in der ARD-Mediathek.

Weitere Streaming-Highlights im Februar 2024