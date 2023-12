Serien und Filme: Streaming-Highlights zu Weihnachten 2023

Klassiker, Blockbuster, neue Filme und Serien: Was das Streaming-Programm von ZDF, ARD, Amazon, Netflix und Disney+ für die Feiertage an Weihnachten und Neujahr zu bieten hat.

Die Gäste des "Traumschiffs" erwartet eine turbulente und spannende Reise nach Utah. Eine Reise, die auch für Max Parger und seine Crew unvergessen bleibt. 26.12.2023 | 88:05 min

So mancher hält zum Jahresabschluss gerne seine persönliche Rückschau, wie das Jahr gelaufen ist. Was habe ich erreicht, was steht noch auf der To-Do-Liste ? Auch im Entertainmentbereich, der ja Woche für Woche weltweit wächst, gibt es so manchen noch fehlenden Haken - und das nicht selten bei den ganz großen Streifen der Filmgeschichte.

Die Feiertage bieten da meist eine gute Nachholgelegenheit. So hat Amazon Prime Video aktuell alle Filme von Harry Potter, Phantastische Tierwesen, Matrix (ja, auch Teil 4) und Herr der Ringe im Programm. Gute Gelegenheiten für viele Blockbuster gibt es gerade auf allen Plattformen. Was natürlich nicht heißt, dass Neues weniger interessant ist. Oder idealerweise die Fortsetzungen von Klassikern - so wie diese beiden hier:

Fernweh-Kult: Das Traumschiff - Utah & Das Traumschiff - Nusantara (ZDF-Mediathek)

Es ist ein bisschen wie Verreisen - nur nicht ganz so kompliziert, dafür aber oft unterhaltsamer und vor allem sehr bequem. Mit diesem Konzept hat das Traumschiff seit seinem Stapellauf im Jahr 1981 Kultstatus beim ZDF erlangt. Wer hätte das damals gedacht, dass jetzt die Folgen 99 und 100 erscheinen? Es geht nach Utah und nach Usantara.

Schauen wir kurz auf die Landkarte: Utah steht im mittleren Westen der USA mit 15 Einwohnern pro Quadratkilometer vor allem für viel Gegend… Klingt nach einem perfekten Ausflugsziel! Und Nusantara? Aha, es geht nach Südostasien. Indonesien, Malaysia, Brunei und Singapur fallen unter diese Bezeichnung. 95 Grad Luftfeuchtigkeit, tropische Schwüle…

Ein Wiedersehen mit Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen), Hanna Liebhold (Barbara Wussow), natürlich mit Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle (Harald Schmidt) und vielen weiteren liebgewonnen Figuren. Und natürlich mit all den vielen kleinen Geschichten drumherum: einem Kapitän auf Motorrad-Trip und mit Schmetterlingen im Bauch, einem hypochondrischen Kreuzfahrtdirektor und noch noch manch anderen menschelnden Ereignissen, die einfach zum zweiten Weihnachtstag und zu Neujahr dazugehören - oder inzwischen eben auch wenn es gerade passt. Köfferchen gepackt? Dann los!

Für die Reise nach Nusantara bringt Kapitän Max Parger zur Überraschung seiner Crew einen speziellen Gast mit an Bord: Veronika Bruckner. 01.01.2024 | 91:12 min

Und hier nun unser gesamter Überblick mit ausgewählten Angeboten der Streamingportale über die Feiertage Ende 2023:

Arthaus-Kino: Der verlorene Prinz und das Reich der Träume (ARD-Mediathek)

Da bist du Jahr um Jahr für dein Kind da - und plötzlich beginnt es sich abzunabeln. Diese schmerzliche Erfahrung macht Djibi, als seine elfjährige Tochter Sofia vom einen auf den anderen Tag einfach keine Gutenacht-Geschichte mehr hören möchte.

Aber es kommt noch schlimmer: Sie hat jetzt sogar Augen für Jungs! Das geht für den vorbildlichen Vater natürlich gar nicht - weder in der echten, noch in der Märchenwelt, der all die schönen Geschichten entstammen, die er seiner Tochter erzählt hat. Ergreifende Allegorie über das Erwachsenwerden und den damit verbundenen Elternschmerz. Natürlich aus Frankreich.

Der verlorene Prinz und das Reich der Träume ist noch bis 31. Dezember in der ARD-Mediathek verfügbar.

Detektiv-Serie: Swedish Dicks (Amazon Prime Video)

Die klassische Detektivserie, der Ich-Erzähler aus dem Off, der Cadillac aus den 1970-ern: Alles deutet auf harten Detektiv-Stoff hin. Aber falsch gedacht! Das hier ist absolut albern, losgelöst von jeder Ernsthaftigkeit und eigentlich auch überhaupt nicht spannend. Seien wir ehrlich: Es ist Comedy. Und zwar von der herrlichsten Sorte. Ingmar und Axel, zwei Schweden in Los Angeles, machen Sachen, die Privatdetektive halt so machen. Nur irgendwie voll schräg. Macht Spaß!

Swedish Dicks (Staffel 1 und 2) ist gerade bei Amazon Prime Video gestartet.

Drama-Serie: 4 Blocks (Netflix)

Hoch gelobt für ihre Authentizität und spannend noch obendrein: 4 Blocks gewährt - obwohl Fiktion - realistische Einblicke in die Welt der organisierten Kriminalität von Clans. Hier geht es um die Hamadys, einen libanesischen Clan, der in Berlin-Neukölln sein Geld mit Drogen verdient. Ali aka Toni, der eigentlich von einem spießigen Leben in der Immobilienbranche träumt, gelingt als Nummer 2 des Clans einfach nicht der Absprung. Familieninterne Konflikte machen ihm zu schaffen, und dann infiltriert auch noch die Polizei sein Familienunternehmen. Alle drei Staffeln stehen jetzt für den Serienmarathon bereit. Happy End nach 19 Folgen? Fehlanzeige!

4 Blocks (Staffel 1 bis 3) ist bei Netflix zu sehen.

Aktuelle Empfehlungen von ZDF-Redakteur Patrick Lipke 24.11.2023 | 9:42 min

Romantische Komödie: Familie zu vermieten (ARD-Mediathek)

Underdog trifft auf Upperclass. Klingt das nach Zündstoff. Aber sicher doch! Paul-André kann sich eigentlich nicht beklagen: Der Softwarespezialist hat seine Firma verkauft und genug Geld noch über seinen Tod hinaus, wie er sagt. Nur eines fehlt ihm: Er weiß nicht, wie ein richtiges Familienleben aussieht. Sein Geistesblitz: Er mietet sich gegen die Übernahme aller Schulden bei einer Mutter mit zwei Kindern in die Familie ein. Na, wenn sich da nicht mal was entwickelt … Romantisch, chaotisch und ganz viel Feiertagsstimmung auch ohne Weihnachtskram.

Familie zu vermieten ist noch bis 2. Januar in der ARD-Mediathek verfügbar.

Thriller: Tödliche Weihnachten (Amazon Prime Video)

Es hat jetzt wirklich eine lange Zeit gebraucht, bis dieser Weihnachtsklassiker wieder zu sehen war. Okay, mit Weihnachten hat er vielleicht gar nicht so viel zu tun - außer eben Schnee und Feiertage. Aber als Kontrastprogramm zu klingenden Glöckchen ist er einfach perfekt. Begleiten wir also die Lehrerin Samantha auf ihrer Reise zu ihrem wahren Ich - und erleben fast so viel Film-Enden wie bei True Lies. Inklusive dem mächtigen Rumms am Ende. Geena Davis und Samuel L. Jackson in Bestform.

Tödliche Weihnachten ist bei Amazon Prime Video zu sehen.

Fantasy: Avatar: The Way of Water (Disney+)

Man kann (und das mit Recht!) natürlich immer wieder Ben Hur schauen, wenn man einen Monumentalfilm sehen möchte. Oder man versucht es eben mit diesem Dreistünder, in dem auch (fast) alles groß ist: die Bewohner des Planeten Pandora (im Vergleich zu einem Menschen), Flora und Fauna, das Kriegsgerät, mit dem die Menschen gewaltsam in diese wunderbare Welt eindringen. Fast schämt man sich für unsere Spezies, wie der Mensch massakrierend durch Pandora pflügt. Über diesen Planeten, der zu 100 Prozent computergeneriert und uns doch so real erscheint, als läge er direkt nebenan. Was für eine monumentale Kulisse für eine Geschichte, die für Frieden und Versöhnung wirbt.

Avatar: The Way of Water ist gerade bei Disney+ gestartet.

Familienfilm: Paddington 2 (ZDF-Mediathek)

Natürlich ist Paddington, der kleine putzige Bär aus Peru, kein Dieb. Aber die Umstände sprechen nun mal eine andere Sprache … Und so muss er sich mit allen ihm (und seiner menschlichen Gastfamilie in London) zur Verfügung stehenden Mitteln gegen die Anschuldigungen zur Wehr setzen und den wahren Täter finden, der ein wundersames, antikes Pop-up-Buch aus einem Antiquitätengeschäft gestohlen hat. Legendär nicht nur die Szene, in der Paddington sich mit zwei elektrischen Zahnbürsten die Ohren reinigt. Ach, eigentlich ist alles an diesem Streifen wundervoll. Gut für die Laune, Balsam für die Seele!

Paddington 2 startet am 23. Dezember in der ZDF-Mediathek.

Paddington hat sich gut in London eingelebt. Als aus Mr. Grubers Antik-Laden ein altes Klapp-Bilderbuch verschwindet, gerät er in Verdacht, ein Dieb zu sein. 23.12.2023 | 2:21 min

Krimi: Kolleginnen - Abgetaucht (ZDF-Mediathek)

Nikolaus Stahl, Mittzwanziger und milliardenschwerer Erbe eines Discounter-Imperiums, wurde entführt. Ein Fall für Irene Gaup. Die LKA-Ermittlerin ist nicht gerade erfreut, als sie es dabei auch mit ihrem ehemaligen Ausbilder Carl Hösch zu tun bekommt, der für das Entführungsopfer als Unterhändler agiert. Nicht nur, dass er in seiner Zeit als LKA-Mann den Tod eines Entführten zu verantworten hatte, Hösch macht sich irgendwie auch verdächtig, selber in den aktuellen Fall verstrickt zu sein. Und er bleibt nicht der einzige Verdächtige … Spannend bis zum Schluss!

Kolleginnen - Abgetaucht startet am 23. Dezember in der ZDF-Mediathek.

Stop-Motion-Serie: Die Pokémon-Concierge (Netflix)

Das Wort Pokémon leitet sich ab von Pocket Monster, deutsch Taschenmonster. Was den meisten dieser niedlichen Phantasiegeschöpfe aber überhaupt nicht gerecht wird! Wie süß, sensibel und liebenswert Pokémon sind, lernt Haru bei ihrem neuen Job als Concierge im Pokémon-Resort kennen. Also dort, wo die kleinen Wesen Urlaub machen und Erholung suchen. Noch mehr heile Welt als in dieser Stop-Motion-Miniserie geht nicht! Also genau richtig für einen erholsamen Familienspaß zwischen anstrengenden Weihnachtstagen und einem aufreibenden Silvesterfest.

Die Pokémon-Concierge hat am 28. Dezember bei Netflix Premiere.